Clubloze speler bij de nationale ploeg zorgt niet alleen bij de Rode Duivels voor controverse: "Je pleegt zelfmoord"

Bij België heb je Jason Denayer die is opgeroepen zonder dat hij een club heeft. Bij Noorwegen is dit Nyland. Voormalig Lierse speler en Noor, Kjetil Rekdal had hier de nodige bedenkingen bij en zijn vrees werd waarheid.

Rosenborg BK-trainer Kjetil Rekdal is het niet eens met de selectie van de doelman. "Ik heb absoluut niets tegen Nyland, hij is een goede keeper. Maar ik vind het vreemd dat een Noors elftal met een speler zonder club moet spelen als je Sten Grytebust en Andre Hansen hebt die het goed hebben gedaan en elk weekend wedstrijden spelen", zei hij tegen VG. De 83-voudig Noors international voorzag ellende voor Noorwegen. "Je pleegt zelfmoord. Als hij vandaag een paar doelpunten tegen krijgt of een paar fouten maakt, dan...", zei Rekdal. "Waarom hiervoor wordt gekozen? Ik begrijp het niet." Erling Haaland kon Noorwegen op voorsprong brengen, maar bij de winnende treffer van Sesko ging Nyland niet vrijuit. Zo werd Rekdal zijn vrees direct waarheid.