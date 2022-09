De mooiste herinnering van Nacer Chadli bij de Rode Duivels is niet zijn goal tegen Japan

Nacer Chadli heeft er al een lange carrière opzitten en de 33-jarige droomt dus nog steeds van het WK. In al die jaren bij de Rode Duivels heeft hij heel wat mooie momenten beleefd, maar één springt er toch bovenuit.

Dan denkt iedereen natuurlijk terug aan die fantastische counter tegen Japan, waar hij de goal mocht scoren. Dat zal altijd een fantastische herinnering blijven, maar Brazilië kloppen... De vijfvoudige wereldkampioen, met al die grote namen, daar ben ik nog steeds fier op. Ik heb meer van die match genoten dan van die tegen Japan", vertelt hij in HLN.

"Die eerste helft was echt genieten. Ik weet dat nog Vincent (Kompany, red.) in de aanloop naar Brazilië te laat opdaagde voor een meeting. En toen we het over de hoekschoppen hadden, zei hij: ‘Trap ze hard naar de eerste paal, ik ga de verdediger hinderen.’ Wat ook gebeurd is. Dat vergeet je niet meer. Dat ik later tegen mijn kinderen kan zeggen: ‘We hebben Brazilië geklopt’, is geweldig."