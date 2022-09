Virgil Van Dijk heeft duidelijk plan tegen Rode Duivels: "Ongeslagen naar het WK"

De Rode Duivels moeten met drie goals verschil winnen in Nederland, maar ook Oranje heeft nog een doel in de laatste wedstrijd.

Nederland heeft 13 op 15 voorlopig in de Nations League en wil dan ook niet verliezen van België, al is een nederlaag met 1 of 2 goals gepermitteerd.

Qatar

"We willen altijd elke wedstrijd winnen. Dat zal tegen België hetzelfde zijn. In een vol stadion willen we er vol voor gaan", aldus Virgil Van Dijk op de persconferentie vooraf.

"We willen ongeslagen blijven voor het WK en op die manier met zo'n goed mogelijk gevoel afzakken naar Qatar."