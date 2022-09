Aleksandar Mitrović (ex-Anderlecht) blijft scoren met ogen dicht: na hattrick in interland dubbele cijfers al in zicht

De scoringsmachine Aleksandar Mitrović blijft het waarmaken. De ex-speler van Anderlecht kan momenteel niet stoppen met doelpunten maken.

De 28-jarige diepe spits is de laatste jaren uitstekend bezig. Vorig seizoen ontpopte Mitrogoal zich tot de grote kampioenenmaker van Fulham in The Championship met al zijn goals. Een niveau hoger kan hij die lijn ook gewoon doortrekken.

In de Premier League zit Mitrović dit seizoen reeds aan zes doelpunten. Zijn laatste goal in clubverband hielp zijn ploeg echter niet aan punten (2-1-verlies bij Tottenham). Tegen Liverpool (2 doelpunten), Brentford en Brighton hadden zijn treffers wel invloed op het resultaat. Daarnaast deed hij ook op bezoek bij Arsenal de netten trillen.

Mitrović gesel van Zweden

Al die doelpunten hebben voor het nodige vertrouwen gezorgd en dat nam Mitrović mee naar zijn nationale ploeg. Met Servië bekampte de aanvaller Zweden in het kader van de Nations League. Servië won met 4-1, dankzij een hattrick van Mitrović, die zo aan een totaal van negen goals zit dit seizoen. Nog eentje en de dubbele cijfers zijn al een feit, terwijl we nog altijd maar eind september zijn.