Eddy Snelders ziet pijnpunt bij de Rode Duivels: "Dat maakt de ploeg kwetsbaar"

Eddy Snelders ziet bij de Rode Duivels een probleem in de ploeg van de Rode Duivels.

De Rode Duivels moeten tegen Nederland met meer dan drie doelpunten verschil winnen om nog groepswinnaar te worden. Ook Eddy Snelders denkt dat niet gaat lukken. "Ik zie het niet gebeuren, de pandoering klinkt nog heel hard na", zegt hij bij Sporza.

België moet in de wedstrijd tegen Oranje vooral op andere zaken letten vindt Snelders. Het moet vooral de ploeg laten draaien met het oog op het WK en ook eindelijk nog eens de nul houden. Dat is veel belangrijker vindt Snelder. En hij ziet nog een probleem in aanloop naar het WK.

"Met De Bruyne houdt één man het elftal draaiende en dat maakt je als ploeg kwetsbaar. Het aantal toppers is ook geminderd. De vraag is nu vooral: komt er een doorstroming van nieuwe talenten en hoe zal die verlopen?"

Benieuwd of de Belgen tegen Nederland wel kunnen uitblinken en er enkele nieuwe toppers kunnen opstaan.