Oranje ondanks zege toch onder de indruk: "Spelers van wereldniveau"

Nederland pakte zondagavond de tweede zege tegen de Rode Duivels in deze campagne voor de Nations League.

Het was een heel matige partij van beide ploegen zondagavond, maar Nederland slaagde er toch in om de groepsfase van de Nations League met een overwinning en zes op zes tegen de Rode Duivels af te sluiten.

Jurriën Timber sprak achteraf van een moeizame wedstrijd tegen de Rode Duivels. “Je weet dat België hele goede spelers heeft. Wij hebben die ook, maar zij hebben spelers van wereldniveau. Je hebt vandaag gezien dat het niet makkelijk is tegen hen.”

De overwinning deed vooral veel deugd voor Oranje. “Het was geen makkelijke poule en geen makkelijke wedstrijd. Het is knap gedaan van ons. Normaal geven we wel minder kansen weg. Het zijn goede dingen om te analyseren, kritisch naar onszelf te kijken en het de volgende keer beter te doen.”