Begeleider van Dieumerci Mbokani licht keuze voor SK Beveren toe

Dieumerci Mbokani zette deze week een krabbel onder een overeenkomst met SK Beveren in de Challenger Pro League.

SK Beveren was lang niet de enige club die in de running was om de Congolees binnen te halen. Ook Seraing en RWDM trokken aan zijn mouw.

Jean-Francois Lenvain, de persoonlijke begeleider van Dieumerci Mbokani, legde de keuze voor SK Beveren uit. “Je kent Dieu. Hij wil voetballen voor de titel in plaats van voor de degradatie”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Daarnaast wenste hij ook voor een dominante club te spelen. Beveren paste het best in die optiek. Hij wil met Beveren terug naar 1A, want hij gelooft dat de club ook daar een rol kan spelen.”