Messi looft aanvalspartner: "Ik geniet ervan om met hem te spelen"

De aanvalslinie van PSG is dit seizoen weer brokken aan het maken. 25 doelpunten en 16 assists liet het aanvalstrio Messi-Neymar-Mbappé al optekenen. Messi zelf is blij met de samenwerking met Neymar, met wie hij graag nog wat langer in Spanje had gezeten.

De twee kennen elkaar natuurlijk al lang. 'Neymar en ik kennen elkaar heel goed. Ik had graag nog langer met hem gespeeld bij Barcelona, maar nu treffen we elkaar in Parijs en zijn we gelukkig. Ik geniet ervan om met hem te spelen", aldus Messi in een interview met het Mexicaanse TUDN.

Messi beschrijft Mbappé als een 'beest'. "Hij is enorm sterk en beweegt makkelijk over het veld. Hij is snel, maakt veel doelpunten, is een complete speler en heeft zichzelf bewezen over een periode van meerdere jaren. Hij behoort de komende jaren tot de allerbeste spelers, geen twijfel mogelijk."