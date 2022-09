De stadions lopen leeg, zelfs de topclubs verliezen kwart van hun fans: gemiddeld 2.250 mensen per wedstrijd minder

In zowat alle stadions van de Jupiler Pro League is dezelfde trend te merken: de fans hebben na corona niet massaal de weg naar het stadion teruggevonden. Bijna twintig procent minder supporters zitten er momenteel in de stadions.

Volgens de cijfers van de Pro League gaat Charleroi er het zwaarst op achteruit met een derde minder fans dan voor corona. Maar ook Anderlecht, Genk en AA Gent verloren bijna een kwart van hun publiek, schrijft Het Nieuwsblad. Liefst 19,3 procent van de toeschouwers is na de coronamaatregelen niet teruggekeerd naar het stadion. Bij de eerste acht speeldagen van het seizoen 2019-20 bezochten gemiddeld 11.629 liefhebbers een duel in eerste klasse, dit seizoen zijn dat er nog maar 9.379 - een daling van 2.250 mensen per wedstrijd. Zelfs Club Brugge zag zijn bezetting met 12 procent dalen. Antwerp slechts met 3,3 procent. De gespreide uren van de matchen en de energiecrisis worden als belangrijkste redenen aangehaald.