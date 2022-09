Komt het nog goed? Deze 5 oude bekenden zijn nog steeds op zoek naar een club

De transfermercato ligt nu al even achter ons en het seizoen is al een tijdje van start gegaan. Toch zijn er nog enkele oude bekenden die druk op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging.

Sinds deze zomer is de Servische verdediger Uros Spajic al op zoek naar een nieuwe uitdaging. In het seizoen 2016-2017 huurde RSC Anderlecht de centrale verdediger van het Franse Toulouse. In zijn eerste seizoen pakte paars-wit meteen de landstitel. Na dat topseizoen maakte de Serviër een definitieve overstap naar Anderlecht. Hij speelde in totaal 74 wedstrijden voor de Brusselaars waarna hij voor 6 miljoen werd overgekocht door Krasnodar. Na passages bij Feyenoord en Kasimpasa zit Spajic sinds deze zomer zonder club. Tot overmaat van ramp is hij ook nog aan het herstellen van een gescheurde kruisband.

© photonews

Matej Vydra (ex-Club Brugge)

In een ver verleden speelde de Tsjechische spits Matej Vydra nog gewoon op de Belgische velden. In de zomer van 2011 huurde Club Brugge de jonge spits, maar in de wintermercato van datzelfde jaar keerde Vydra wederom terug naar Udinese. In totaal speelde hij slechts twee keer voor blauw-zwart. Nadien speelde hij vooral in Engeland. In de zomer van 2018 kocht Burnley hem voor 12,2 miljoen euro, maar deze zomer verlengden ze zijn contract niet. De 30-jarige spits is nog steeds op zoek naar een nieuw avontuur.

Photonews

Eliaquim Mangala (ex-Standard)

Een naam die zeker nog een belletje zal doen rinkelen is die van Eliaquim Mangala. Hij brak door bij Standard waarmee hij kampioen werd en de beker won. In 2011 legde FC Porto 6,75 miljoen euro neer voor de centrale verdediger. Dat bleek twee jaar later een van hun beste transfers ooit te zijn als Manchester City hem voor 45 miljoen euro naar Engeland haalde. Later speelde hij nog voor FC Valencia, Everton en Saint-Étienne, maar sinds deze zomer is hij voor de tweede keer in zijn carrière clubloos. Wie geeft de 31-jarige Fransman een nieuwe kans?

José Izquierdo (ex-Club Brugge)

José Izquierdo won ooit de Gouden Schoen bij Club Brugge, maar na erg veel blessureleed is duidelijk geworden dat we de oude Izquierdo nooit meer zullen terugzien. In 2014 haalde Club Brugge hem weg uit z'n thuisland Colombia voor 5 miljoen euro. Hij deed het hier erg goed want won naast de Gouden Schoen ook nog een beker, twee titels en een supercup. Tussen 2017 en 2021 voetbalde Izquierdo voor Brighton, maar hij had er erg veel last van blessures. Club Brugge wou hem helpen om zijn carrière te herlanceren afgelopen seizoen, maar in totaal speelde hij slechts 108 minuten verdeeld over vier wedstrijden. Overtuigen deed hij dus niet bij blauw-zwart en zo zit de 30-jarige linksbuiten zonder club.

© Photonews

Júnior Pius (ex-Antwerp & STVV)

In de zomer van 2019 telde Antwerp 1 miljoen euro neer voor de centrale verdediger Júnior Pius. In zijn eerste seizoen speelde hij amper doordat hij een heel seizoen uit was met een gescheurde kruisband. Het seizoen daarop speelde hij 10 wedstrijden in de Jupiler Pro League en scoorde hij twee keer in één wedstrijd tegen KAS Eupen. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan STVV, maar ook daar speelde hij slechts tien keer competitiewedstrijden. Begin september werd zijn contract bij Antwerp in onderling overleg ontbonden en zo zit de 26-jarige Nigeriaan zonder club.