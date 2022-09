Pro League-CEO Parys erkent problemen met kalender: "De supporter staat centraal"

Pro League-CEO Lorin Parys heeft natuurlijk ook kennis genomen van de dalende supportersaantallen in het stadion. Het Nieuwsblad bracht de onrustwekkende trend vandaag in de schijnwerpers. Bij de Pro League maken ze zich echter vooralsnog geen zorgen.

"We zien dat er minder fans in onze stadions zitten, maar bij ons gaan absoluut nog niet alle alarmbellen af", zegt Parys in De Ochtend. "Het hangt ervan af welke vergelijking je maakt. Als je een matchdag van nu met een matchdag van voor covid vergelijkt, zie je een terugloop. Als je affiches vergelijkt - wat ook wel heel belangrijk is - dan zien we met 2,5 miljoen toeschouwers een daling van ongeveer 7 procent. Dat is toch wel minder dan een pure matchdagvergelijking."

Al maakt hij zich toch ook wat zorgen. "We zijn begonnen met constructieve gesprekken met de fans. We gaan dat op een structurele manier doen, dat is met hen afgesproken. Zo willen we aan een aantal verzuchtingen ook effectief tegemoetkomen."

De grootste frustratie van de fans zijn de aanvangsuren van de matchen. "De zondagavond om 21 uur wordt inderdaad vaak aangehaald. Je ziet dan wel dat heel veel mensen naar de match kijken op tv. Maar het is inderdaad moeilijk om bijvoorbeeld de verplaatsing Oostende-Eupen te doen op een zondagavond. Dat is net een van de onderwerpen die we samen met Eleven, de supporters en de Kalendermanager aan het bekijken zijn."

De verzuchtingen van de fans zullen niet in dovemansoren vallen, belooft Parys. "We kunnen een aantal dingen veranderen, maar geef ons daar nog wat tijd voor. Maar de supporter staat centraal. Er moeten natuurlijk mensen in het stadion zitten om een zinderende voetbalmatch te hebben. Al zijn er ook mensen die thuis naar het voetbal willen kijken. Die belangen moeten we op een goede manier met elkaar proberen te verzoenen. Dat is een proces dat bezig is en waar we door overleg uit leren."