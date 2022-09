Tissoudali ziet dat Gent met hem wat meer punten had gehad: "Al had ik nooit het gevoel dat een team echt sterker was"

Tarik Tissoudali moet nog maanden revalideren na zijn knieblessure. Gisteren zat hij in de studio van VTM voor de loting van de Croky Cup en liet hij zijn licht schijnen over het seizoensbegin van AA Gent.

Gent lootte Dessel Sport in de 16de finales. ''Alles mocht, behalve Beerschot"", aldus Tissoudali bij HLN. De Marokkaanse dribbelaar ging dat duel anders missen. Zonder hem hebben de Buffalo's al wisselend succes gehad. ''In Europa doen we het best prima. Met de wedstrijd in Molde, op kunstgras, hebben we een lastige verplaatsing al achter de rug. In de competitie hadden we vorig seizoen iets opgebouwd, waardoor velen ervan uitgingen dat we dit seizoen zouden meespelen voor de titel."

Dat wordt echter moeilijk zonder Tissoudali. "Mja, met mij hadden we waarschijnlijk al wat meer punten gehad. Mede door enkele blessures wordt het moeilijk om die ambitie waar te maken. Al heb ik nog in geen enkele wedstrijd het gevoel gehad dat een team echt sterker was dan wij. Bovendien zijn we nog maar eind september. Het seizoen is nog lang."