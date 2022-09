Vincent Kompany blikt terug op zijn shirtwissel met Marcel Desailly: "Als mijn spelers dat nu zouden doen, ik zou ze vermoorden!"

Vincent Kompany was te gast bij 'Classic Football Shirts'. Hij blikt terug op zijn shirt wissel met Marcel Desailly. Dit lieten ze al zien in een korte 'teaser'.

“Ik keek eigenlijk niet op naar hem tot iedereen mij de nieuwe Marcel Desailly ging noemen”, zegt Kompany. “Het had ook wel wat met mijn haar te maken. Marcel had een coupe die enkel hij had en mijn vader wilde die ook bij mij. Naar de kapper? Nee, mijn vader heeft dat zelf gedaan toen… Marcel was sterk, snel, een goeie pass in de voeten. En hij was een leider.”

In 2004 keken de Rode Duivels en Les Blues elkaar in de ogen. Het uitgelezen moment voor Kompany. “Het was de enige keer dat ik tijdens een wedstrijd vroeg of ik iemand zijn truitje mocht hebben”, geeft hij toe. “En het was ook meteen de laatste keer. Als mijn spelers dat nu zouden doen, ik zou ze vermoorden!”