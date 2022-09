Anderlecht komt met rechtzetting over toeschouwersaantallen

Na verschillende artikels over de afnemende toeschouwersaantallen in de Belgische stadions, is Anderlecht genoodzaakt een aantal elementen recht te zetten.

Er zijn immers grote verschillen in de gehanteerde referentiekaders en de analyses zijn onder meer gebaseerd op een fout in de database van de Pro League, zo laat paarswit weten. “In de laatste drie seizoenen werden gemiddeld minstens 85% van het aantal beschikbare tickets in ons stadion verkocht. Vorig seizoen zijn er 10% meer tickets verkocht dan 2019-2020, het laatste seizoen zonder impact van de coronapandemie.”, klinkt het. “Dit seizoen ontvangen we gemiddeld hetzelfde aantal toeschouwers als het seizoen 2021-22 en 2019-20 (pre-corona). Ondanks de – intussen gekende – context na 5 wedstrijden. De vroege start van het seizoen midden in de zomervakantie, de snelle opeenvolging van Europese wedstrijden en wedstrijden in de Jupiler Pro League, slechts 1 topwedstrijd tegen KAA Gent die op donderdagavond plaatsvond en een thuiswedstrijd op autoloze zondag om 21u.” Er is evenwel een verschil tussen het aantal verkochte tickets en abonnementen en de daadwerkelijke opkomst tijdens de wedstrijd. Deze ‘no shows’ blijven over de laatste jaren heen echter consistent en situeren zich vooral bij abonnees die niet elke wedstrijd in het stadion aanwezig kunnen zijn. “Los van het belang van de correcte weergave van cijfers, kan RSC Anderlecht veel begrip opbrengen voor de verzuchtingen van de Belgische voetbalsupporters, ook wat betreft de aanvangsuren van wedstrijden. De club staat erop om zijn supporters te bedanken voor de niet-aflatende steun voor de ploeg van hun hart”, klinkt het tot besluit.