Fans van de Rode Duivels moeten zich niet vaccineren voor het WK in Qatar, enkel zich laten testen

Er is goed nieuws voor de fans van de Rode Duivels die naar Qatar willen. Ze zullen zich niet verplicht moeten laten vaccineren voor het WK. Dat hebben de Qatarese autoriteiten bekendgemaakt.

Een verplichte vaccinatie is er niet voor de supporters die naar het WK in Qatar afzakken. Wel zullen ze zich bij vertrek moeten laten testen. Enkel bij een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of een negatieve antigeentest van maximaal 24 uur oud mogen ze naar Qatar vertrekken.

Ook zullen er geen extra quarantainemaatregelen zijn. Wel moeten er mondmaskers gedragen worden in zorginstellingen en op het openbaar vervoer. Ten slotte zal elke fan de Qatarese gezondheidsapp moeten downloaden.