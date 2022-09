Speler Zulte-Waregem keert terug naar Westerlo waar het voor hem allemaal begon: "Nog steeds contact met Lukas Van Eenoo"

Nicolas Rommens speelde bij de jeugd van Westerlo en debuteerde ook in de Jupiler Pro League met Westerlo. Enkele jaren later speelt hij bij Zulte-Waregem.

Op 17-jarige leeftijd debuteerde Nicolas Rommens bij Westerlo in de Jupiler Pro League. Daarna werd hij voor een jaar verhuurd aan Dessel Sport. Nadien speelde nog enkele seizoenen met Westerlo en degradeerden ze naar 2e klasse. Via Roeselare en RWDM kon hij opnieuw een plaats in de 1e klasse bekomen. Zulte-Waregem trok hem voor 3 seizoenen aan.

Rommens keert dit weekend terug naar Westerlo. Essevee speelt zaterdag in 't Kuipje. Hij is zijn periode bij Westerlo nooit vergeten. "De club zal altijd speciaal blijven voor mij", zei hij aan Het Laatste Nieuws. "Ik speelde er vanaf de U14, wat heel lang is. Ook hield ik lang contact met enkele spelers van toen. Lukas Van Eenoo hoor ik nu nog altijd regelmatig."

Ook 't Kuipje is Rommens niet vergeten: "Met de supporters dichtbij het veld was dat toch wel iets apart. Ondertussen lieten de nieuwe Turkse eigenaars wel enkele aanpassingen gebeuren en de accommodaties kregen een upgrade."