Paul-José Mpoku legt uit: "Deze Belgische club wilde mij, maar ..."

Eind augustus kwam het nieuws dat Paul-José Mpoku transfervrij is na de opzegging van zijn contract bij Konyaspor.

Volgens Mpoku was hij toen in gesprek met een Belgische club. Er werd toen onder meer gedacht aan een terugkeer naar Standard.

Nu heeft hij in La Dernière Heure aangegeven welke Belgische club er hem graag bij had gehad. Het gaat over KV Kortrijk.

Kortrijk

Toen Karim Belhocine er nog coach was, wilde Kortrijk er hem graag bij. Tot een deal kwam het echter nooit.

Hij wilde liever bij Standard uitkomen, maar ook daar kwam het niet tot een gesprek of deal. Ondertussen heeft hij in het buitenland getekend.