Tatsuhiro Sakamoto voelt zich in zijn sas bij KV Oostende: "Na vorig seizoen wil ik bevestigen"

Sinds afgelopen zomer speelt Tatsuhiro Sakamoto definitief bij KV Oostende. Vorig seizoen huurde Oostende de Japanner al voor een half seizoen van Osaka.

"Vorig seizoen kreeg ik de kans om mijn potentieel te tonen", vertelde Tatsuhiro Sakamoto aan Het Laatste Nieuws. Hij gaf toen een assist en had een vaste basisplaats. Hij kon in dat half jaar KV Oostende overtuigen en ze namen hem definitief van Osaka over. "Nu wil ik bevestigen."

Sakamoto stond dit seizoen elke keer al in de basis, behalve na een liesblessure. Ook gaf de rechtermiddenvelder al 2 assists. Door de club is de Japanner ook zeer geliefd. De technische staf, ploegmaats en supporters appreciëren zijn werkethiek. Ook is hij graag gezien in de kleedkamer.

Japan speelt ook op het WK in Qater. In het verleden speelde Sakamoto al 2 interlands voor zijn land, maar bij de laatste interlandperiode werd hij niet opgeroepen. "Met Oostende probeer ik me in de picture te spelen om weer tot de selectie te horen. Maar we zullen zien", besloot Sakamoto.