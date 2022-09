Wat gaan de Belgische topclubs doen tijdens het WK in Qatar? Geen vakantie, wel trainingskampen

Binnenkort trekken heel wat spelers naar het WK in Qatar. Maar zo midden in het seizoen is dat niet evident voor de Belgische clubs.

Het Laatste Nieuws ging eens op onderzoek uit wat de topclubs allemaal zouden gaan doen tijdens het WK in Qatar. Trainingskampen Vakantie wordt het allerminst voor de ploegen. Club Brugge gaat oefenen in het Basecamp, bij Antwerp zijn ze nog niet helemaal zeker wat ze gaan doen na een aantal dagen verlof. Anderlecht gaat enkele weken trainen op Neerpede en dan naar het buitenland, Genk trekt onder meer naar Benidorm en Gent gaat twee weken op Belgische bodem trainen en daarna ook naar Spanje.