Westerlo klaar voor nieuwe bekerstunt: "En voor mij nog een tikkeltje specialer"

Vorig jaar schakelde Westerlo Royal Antwerp FC uit in de Croky Cup. Dat willen ze dit jaar nog eens overdoen tegen Racing Genk.

Voor Rubin Seigers van Westerlo wordt het een heel bijzondere wedstrijd, want hij werd opgeleid bij Racing Genk en speelde onder Philippe Clement zijn eerste minuten in de Jupiler Pro League.

“Ook voor de andere spelers is dit een leuke loting, tegen misschien wel de best voetballende ploeg in België, maar voor mij is het toch nog een tikkeltje specialer”, zegt Seigers bij Gazet van Antwerpen.

“Genk heeft mij gevormd tot de speler die ik nu ben en ik heb in mijn carrière nog nooit tegen mijn ex-club gespeeld, zelfs geen oefenwedstrijd. Iedere week in 1A wil ik nu tonen dat ik goed genoeg ben voor dit niveau, maar tegen Genk zal die drang nog een tikkeltje groter zijn.”

Winnen tegen Genk is sowieso iets waar niemand op gerekend zal hebben. “Gaan we tegen Genk door, dan is dat toch een kleine stunt. Voor ons is het duidelijk: niks moet, alles mag. Iedereen wil zover mogelijk geraken, maar op dit moment is de beker voor ons geen hoofddoel.”