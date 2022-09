Zulte Waregem laatste, Leye onder druk? CEO laat zich uit over de zaak

5 op 27. Dat is het trieste bilan na negen speeldagen voor Zulte Waregem. Helemaal laatste staan ze ook. En dus kan het einde van de coach nabij zijn?

Neen, niet meteen. Dat Essevee vol achter Mbaye Leye staat was al langer dan vandaag duidelijk, maar is nu ook bevestigd.

Groep

"Nu stoppen met Leye lost niks op", beseft CEO Eddy Cordier in Het Nieuwsblad. "De groep staat zeker nog achter hem."

"De voorbije twee weken hebben we maximaal benut en individuele gesprekken gevoerd. Nu moeten we onszelf een duwtje in de rug geven door drie punten te pakken tegen Westerlo."