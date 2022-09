Hugo Camps wil ingrijpen: "Geef de vrijdagavonden terug aan de vrouwen"

Onderzoek heeft aangetoond dat er maar liefst 20 procent minder toeschouwers voetbalmatchen bijwonen in de Jupiler Pro League.

De coronacrisis, gevolgd door de energiecrisis, zouden voor een groot deel de schuldige zijn. Volgens Hugo Camps zijn de clubs zelf ook verantwoordelijk voor de terugloop van het aantal toeschouwers.

“De spreiding van de wedstrijden over het hele weekend is geen gelukkige vondst. Net zoals het spel moet ook de competitie compact zijn. Met de overvloed aan Europese matchen is dat noodzakelijk”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

“Dus geef de vrijdagavonden terug aan de vrouwen. Dan nog zal er genoeg voetbal te zien zijn, en is de overkill draaglijker. Daar komt nog bij dat de aftrapuren een wirwar zijn.”

Maar er is nog meer, aldus Camps. “In sommige stadions is te weinig geïnvesteerd in comfort. Op Jan Breydel waaien de toeschouwers uit hun stoeltje. En de catering kan ook wat royaler.”