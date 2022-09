Ronny Deila: "Philip Zinckernagel heeft al zijn talent nog niet laten zien"

De held van Standard tegen Club Brugge was Philip Zinckernagel. Wat krijgen we van hem te zien in pakweg de Luikse derby op vrijdagavond?

"Hij heeft nog niet alles laten zien van zijn talent", is coach Ronny Deila duidelijk op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Seraing. Natuurlijke leider "Het is een natuurlijke leider, die veel praat op het veld en zijn ploegmaats ook kan aanmoedigen. Hij maakt andere spelers beter." "Hij kan ook het verschil maken met zijn technische kwaliteiten. Hij heeft nog wat ritme nodig, maar als hij op dezelfde manier speelt tegen Seraing als tegen Club Brugge zal ik heel blij zijn."





Volg Standard - Seraing live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.