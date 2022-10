Christian Brüls wil niet meer over nieuw contract spreken bij STVV

Christian Brüls is goed bezig bij STVV, maar er is nog altijd geen contractverlenging voor volgend seizoen geregeld.

Brüls speelt sterk, maar zijn contract loopt in juni van volgend jaar af. Het clubbestuur sprak met de Oostkantonner af dat er in september zou gesproken worden.

“Ik verjaar op de laatste dag van september, maar heb niemand van het bestuur gehoord”, kon Brüls er nog mee lachen bij Het Belang van Limburg. Ondertussen zijn we al oktober vandaag. “Ach, ik ga stoppen met over mijn contract te spreken. De bal ligt in het kamp van de club”, wil Brüls er met geen woorden meer over reppen.

Zondag spelen STVV en Brüls tegen zijn ex-ploeg KAS Eupen. “Zo speciaal is het niet voor mij. Ja, ik speelde in mijn jeugd bij Eupen, brak er door in de eerste ploeg en kende er nog een tweede passage. Maar eerlijk, voor mij is dit een match als een andere.”