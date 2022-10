Miron Muslic maakt tegen KAA Gent zijn debuut als trainer: "We moeten terug naar de basis"

Cercle Brugge maakt de verplaatsing naar KAA Gent.

Na het ontslag van Dominik Thalhammer is Miron Muslic nu de hoofdtrainer bij Cercle Brugge. Net als Thalhammer is hij een Oostenrijker.

Cercle Brugge staat op een vijftiende plaats en wil daar zo snel mogelijk weg komen. Nieuwe trainer Muslic wil dan ook terug naar de manier van spelen van vorig seizoen. "We moeten terug naar de basis, die ons vorig seizoen zo veel punten en overwinningen opleverde. Met die spirit moet Cercle snel kunnen herrijzen", zegt hij aan Het Laatste Nieuws.

Muslic rekent daarbij op Dino Hotic. Door zijn Bosnische roots kan Muslic Hotic ook in zijn moedertaal aanspreken. "Dino is een sleutelspeler in ons systeem, en ik hoop snel de juiste omstandigheden te kunnen creëren om zijn rendement op te krikken."