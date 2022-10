Kan Erling Haaland een doelpuntenrecord van Lionel Messi afpakken? Pep Guardiola legt uit

Ook tegen Manchester United stond Erling Haaland aan het kanon. Dankzij zijn hattrick heeft hij na 11 wedstrijden al 17 voor Manchester City gescoord.

Zo zit Erling Haaland aan een gemiddelde van 1,55 doelpunten per wedstrijd. Als hij dat tempo blijft aanhouden, komt hij, Premier League, Champions League en de FA Cup gecombineerd boven de 70 doelpunten uit. In het seizoen 2011-2012 deed Lionel Messi het hem al eens voor. Messi scoorde toen 73 keer.

Na de wedstrijd tegen Manchester United vroeg de pers Pep Guardiola of het mogelijk is dat Haaland het record van Messi verbreekt: "Het verschil is al dat Haaland zijn ploegmaats nodig heeft. Messi kan altijd zelf iets forceren."

Guardiola gaf verder nog lof aan het adres van Haaland. "Hij is zo hongerig en wil zo graag scoren. De kwaliteit binnen de ploeg helpt hem daarbij. Maar wat hij doet, kan ik hem niet leren. Het is gewoon een ongelooflijk instinct van Haaland en hij is daarmee geboren. Hij doet gewoon bij ons verder wat hij al in Noorwegen, Oostenrijk en Duitsland deed en dat is scoren", besloot Guardiola.