Brys zag mindere dag tegen sterk team: "Misschien wel het beste team waar we al tegen speelden"

Net als de eigenaar eens kwam kijken, speelde OH Leuven zijn slechtste match van het seizoen. Aan Den Dreef werden ze overrompeld door Union, dat hen de opbouw heel moeilijk maakte.

Maar Marc Brys vond ook dat zijn ploeg daar hun aandeel in had. "We moeten toegeven dat Union gewoon te sterk was", aldus de coach. "Onze kracht in de vorige wedstrijden was dat we de vrijheid vonden door veel te bewegen, maar dat konden we nu niet. Dit was een terechte uitslag tegen een sterk team, misschien wel het beste team dat we dit seizoen al getroffen hebben. Union groeide, terwijl er bij ons twijfel in de ploeg sloop, de passing en de opbouw van achteruit werden onzeker. We waren niet op de afspraak."

Maar Brys panikeert niet. "Een mindere dag, het kan gebeuren. We hebben al een mooi parcours afgelegd dit seizoen en we moeten nu ook niet beginnen twijfelen."