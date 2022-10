Roberto Martinez neemt verdedigers onder de loep en heeft lof voor Anderlecht-duo

In vergelijking met het vorige WK is de verdediging van de Rode Duivels van mindere kwaliteit, en dat erkent ook de bondscoach.

In een gesprek met RTBF neemt Roberto Martinez de verdediging onder de loep. "In 2018 hadden we vier centrale verdedigers die allemaal op het hoogste niveau speelden: Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Twee ervan zijn nu op pensioen, we zitten in een overgangsperiode."

Over het debuut van Zeno Debast is lovend. "Voor mij was zijn debuut tegen Wales zeer indrukwekkend, misschien wel het meest indrukwekkende voor een 18-jarige sinds ik bondscoach ben bij de Rode Duivels, hij heeft een ongelooflijke toekomst voor zich."

Ook over zijn ploegmaat bij Anderlecht, Jan Vertonghen, heeft Martinez mooie woorden. "Het is heel moeilijk om een ​​linksvoetige te vinden met zijn profiel, zijn kalmte en zijn belang in het spel als je in balbezit bent. Ik heb nog geen beter profiel gezien dan hij om op die plaats te staan."

Met Jason Denayer kan het nog goed komen volgens Martinez. "Zonder de Duivels denk ik dat hij nooit klaar geweest was voor het WK. We hebben hem kunnen testen, kijken waar hij staat. We houden hem in de gaten: zijn afwezigheid zou een verlies zijn voor het team."