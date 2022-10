Eigenaar van Steaua Boekarest (tegenstander van Anderlecht in de Conference League) laat de competitie vallen

Dit zou uitstekend nieuws zijn voor de Mauves, die een stap dichter bij kwalificatie zouden zijn.

In de Conference League staat Anderlecht 2e in hun groep met 4 punten, achter West Ham (6 punten). Zij worden gevolgd door Steaua Boekarest (1 punt) en Silkeborg, die in deze competitie nog niet konden scoren.

Als de Brusselse ploeg op het punt staat een belangrijke dubbele confrontatie te spelen tegen de Engelsen, zouden ze wel eens geholpen kunnen worden door FCSB en zijn eigenaar, Gigi Becali. Hij heeft zijn coach namelijk opgedragen 7 spelers rust te geven voor de wedstrijd van donderdag tegen Silkeborg. Dat met het oog op de nationale competitie en de wedstrijd van dit weekend tegen Petrolul (zijn belangrijkste tegenstander in de Play-Offs race).

Zo zouden Coman, Compagno, Cordea, Tamm, Edjouma, Radunović en Olaru rust krijgen. Als de Roemeense club beslist om niet meer voor de Conference League te gaan, dan zit Sporting Anderlecht in een zetel om zich te kwalificeren.