'Maar één mogelijke oplossing om Felice Mazzu te vervangen bij Anderlecht'

De malaise bij Anderlecht duurt voort, maar Felice Mazzu de laan uitsturen lijkt een heel moeilijke opdracht te worden.

Het programma waar Anderlecht tot aan de break voor het WK in Qatar staat is bijzonder zwaar. Zowel in de competitie als Europees worden nog heel wat wedstrijden gespeeld. Nagenoeg elke week wordt er ook buiten het weekend gespeeld.

Als Mazzu ontslaan wordt staat er niet meteen één van zijn assistenten klaar om even of definitief het roer over te nemen. Diawara werd door Mazzu gehaald, hij zal dus wellicht bedanken. Ook Gillet is nog geen optie om hoofdcoach te worden.

Aan een ontslag van Mazzu en het binnenhalen van een nieuwe coach hangt ook een stevig prijskaartje. De enige optie die Anderlecht lijkt te hebben, die zowel sportief als financieel een goede zaak is, is Robin Veldman doorschuiven van de RSCA Futures, zo meent HLN.