Pep Guardiola vol lof over Erling Haaland: "Er is niemand die zich op zijn leeftijd met hem kan meten"

De statistieken van Erling Haaland bij Manchester City zijn indrukwekkend. Hij krijgt dan ook alle lof van zijn trainer.

Tijdens de persconferentie voor het Champions League-duel met FC Kopenhagen was Pep Guardiola vol lop over Haaland . "Er is niemand die zich op zijn leeftijd met hem kan meten. Niemand. De cijfers spreken voor zich. In de kleedkamer zien we ook dingen die niet in statistieken te vatten zijn. We zijn blij om hem te hebben."

De woorden van Guardiola maken indruk in Engeland. 'Dit komt van een trainer die Lionel Messi op dezelfde leeftijd onder zijn hoede had', schrijft The Telegraph bijvoorbeeld op sociale media.