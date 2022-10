Union staat voor 2 finales na 6 op 6 in Europa League: "Zij favoriet, maar natuurlijk gaan we naar Braga om te winnen"

Nog enkele dagen en dan mag Union in de Europa League na die schitterende 6 op 6 proberen om verder te bouwen en er ook tegen Braga een knap vervolg aan te breiden.

Ismaël Kandouss blikt bij Het Nieuwsblad alvast vooruit en heeft het over de opponent van donderdagavond. "Het is onze tegenstander uit pot 1, dus zij zijn eigenlijk favoriet om deze poule te winnen. Bij ons is er geen druk: het is al formidabel dat we staan waar we nu staan, twee jaar geleden speelde Union nog in 1B."

Draait het dan enkel om het spelplezier? "Het is belangrijk om ons te amuseren, maar natuurlijk gaan we ook naar Braga om te winnen." In elk geval kan Union teren op die eerste twee zeges in de groepsfase? "Of we nu op ons gemak zijn? Natuurlijk niet. Als we onze volgende vier Europese wedstrijden verliezen, zijn we uitgeschakeld. Dan hebben die eerste twee overwinningen helemaal geen betekenis meer."

Zien waar het schip strandt

Het komt er dus op aan om te blijven presteren. Na de dubbele confrontatie tegen Braga zullen ze bij Union al heel wat wijzer zijn. "De volgende twee wedstrijden tegen Braga zien we alleszins als twee finales en nadien zien we wel waar het schip strandt."