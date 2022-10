Bij KV Mechelen leven ze met vertrouwen naar de volgende wedstrijd toe: "We hebben ons gameplan tegen Anderlecht klaar"

Zondag speelt KV Mechelen thuis tegen Anderlecht. Een belangrijke wedstrijd voor hen, maar ze gaan met vertrouwen naar de wedstrijd.

Na 10 speeldagen staat KV Mechelen 12e in de stand. Ze tellen 11 punten en zondag trekt Malinwa naar Anderlecht die 10e staat en 13 punten telt. Bij KV Mechelen voelen ze dat het belangrijke partij wordt voor hen.

Geoffry Hairemans vertelde al na de verloren wedstrijd op Club Brugge dat er best gewonnen wordt. "We beseffen het belang van de partij", vertelde David Bates aan Het Laatste Nieuws. Bates stond vorige week voor de 1e keer in de basis bij Mechelen. "Het is aan ons om het dan om te zetten in puntengewin."

Mechelen gaat alleszins met vertrouwen naar Anderlecht. "We hebben ons gameplan klaar. Samen met de coach hebben we daar de hele week hard op gewerkt", aldus Bates.