Moet Jutglà mee naar het WK? "Voor de nationale ploeg van Spanje moet je net iets meer bewijzen"

Na zijn sterke prestatie tegen Atlético Madrid vroegen ze zich zelf in Spaanse media af waarom Jutglà nog niet werd opgeroepen door Luis Enrique.

De Spaanse krant MARCA schreef na de match van Club Brugge tegen Atlético Madrid: "Onbegrijpelijk dat Ferran Jutglà nog niet voorkwam in de WK-plannen van Luis Enrique. Maar de Spanjaard zat wel degelijk in de voorselectie voor de Nations League, maar viel uiteindelijk naast de selectie.

Volgens Manu Ferrera, scout bij KAA Gent en halve Spanjaard, moet Jutglà de komende periode bevestigen. Allereerst moet Jutglà opboksen tegen sterke concurrenten zoals Alvaro Morata en Pablo Sarabia.

“Jutglà heeft dinsdag een heel goeie wedstrijd gespeeld, maar of dat genoeg is voor een selectie bij de nationale ploeg? Dat weet ik niet. Ik zou nu vooral rustig blijven”, zegt hij in Het Laatste Nieuws. “Als Jutgla in Madrid opnieuw zo’n wedstrijd speelt, wil ik het nog wel zien. Maar voor een nationale ploeg als Spanje moet je nog net iets meer bewezen hebben."

Daarnaast zal Luis Enrique waarschijnlijk maar 24 in plaats van 26 spelers selecteren voor het WK. “Als jullie zo veel over Jutglà blijven schrijven, zal Enrique hem zeker niet meenemen. Hij doet altijd het omgekeerde van wat de pers schrijft of vraagt."