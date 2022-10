Ook supportersorgaan KV Mechelen heeft niets dan lof voor Caluwé: "Een van de belangrijkste schakels"

Met treurnis, maar ook met woorden van lof zwaaien supporters bij KV Mechelen Tom Caluwé uit. In alle gelederen van de club hebben ze massaal veel respect voor wat hij heeft verwezenlijkt.

De sportief directeur van Malinwa heeft een toptransfer naar Club Brugge gerealiseerd. U kon HIER al lezen hoe het bestuur van stamnummer 25 daar op reageerde: met lof een een uiting van respect voor Caluwé. Eenzelfde geluid is te horen bij het supportersorgaan van KV Mechelen.

"Wat Tom verwezenlijkt heeft, is ongezien", laat Hans De Decker zich ook lovend uit bij Gazet van Antwerpen. "Hij was de voorbije jaren een van de belangrijkste schakels in de club. Met een beperkt budget zorgde hij toch voor goede resultaten. Bij de KV-supporters is er tonnen respect voor hem. We begrijpen dat hij deze stap hogerop zet om zijn carrière verder uit te bouwen."

Niet panikeren

Na het vertrek van succescoach Vrancken en enkele sterkhouders uit de spelersgroep van vorig seizoen en de langdurige blessure van Mrabti is er nu dus het vertrek van Caluwé. Ze krijgen in Mechelen wel wat te verduren. Leidt dat niet tot ongerustheid? "We zijn wel verschoten, maar we mogen niet panikeren. Bovendien heeft Tom zijn werk gedaan voor dit seizoen."