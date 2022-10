Sterkhouder is duidelijk: "De club komt beloftes niet na"

Christian Brüls is goed bezig bij STVV, maar er is nog altijd geen contractverlenging voor volgend seizoen geregeld.

Brüls speelt sterk, maar zijn contract loopt in juni van volgend jaar af. Het clubbestuur sprak met de Oostkantonner af dat er in september zou gesproken worden.

Te oud?

“Ik verjaar op de laatste dag van september, maar heb niemand van het bestuur gehoord”, kon Brüls er nog mee lachen bij Het Belang van Limburg.

Maar er is nog geen enkele oplossing gekomen ondertussen. "Het is jammer dat de club zijn beloftes niet is nagekomen. Vanaf januari kan ik met andere clubs praten. Misschien vinden ze me te oud", is hij duideljik in TV Limburg Sportcafe.