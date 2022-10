Wat moeten we weten van Sporting Braga, Europese tegenstander van Union?

Donderdagavond gaat Union SG tegen Sporting Braga op zoek naar een nieuwe overwinning in de Europa League. Wat moeten we van de Portugezen weten?

Historische club

Sporting Braga is een van de oudste clubs van Portugal. Het zag het levenslicht in 1921 en is dus meer dan een eeuw oud ondertussen. In 2011 waren ze nog finalist in de Europa League, vorig jaar wonnen ze voor de derde keer de Portugese beker.

Stevig tegen Belgen

Tegen de Belgische tegenstanders in het verleden (Standard, Club Brugge en AA Gent) won Braga 1 keer, verloor het 1 keer en speelde het vier keer gelijk. Een zeer interessante, maar moeilijk te ontwrichten ploeg dus.

Horta

Ricardo Horta is de topschutter aller tijden van Sporting Braga met 92 doelpunten. En hij is ook dit seizoen in vorm, met al 5 goals over alle competities heen.

Demol

In 1994 verliet Stephane Demol Cercle Brugge voor Sporting Braga. Al speelde hij er wel nooit een officiële wedstrijd. Dat is ook zo voor Anthony d'Alberto, van 2015 tot 2018 'actief' voor de Portugezen.

Francisco Trincao, de mooiste verkoop

In 2020 werd Trincao verkocht aan Barcelona voor liefst 31 miljoen euro, nog steeds het transferrecord voor de club.