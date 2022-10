Club Brugge wil niet opnieuw punten verliezen na Europese stunt: "Groep heel goed gereageerd"

Club Brugge heeft het opnieuw geflikt en pakte 9 op 9 in de Champions League. Daarmee lijken ze op weg naar een Europese lente. Toch is ook de match tegen Westerlo van tel.

Na de 0-4 in Porto werd enkele dagen later verloren in de Belgische competitie. Dat willen ze nu vermijden bij blauw-zwart.

Goede reactie

"De groep heeft heel goed gereageerd op de zege tegen Atlético Madrid. We hebben aangegeven dat er een moment moest zijn om er van te genieten", aldus Carl Hoefkens op zijn persconferentie.

"Maar ze kijken uit naar de volgende opdrachten en dat stemt me enorm blij en vrolijk", ziet hij in de groep veel gretigheid.