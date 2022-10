Ewoud Pletinckx keert terug naar ex-ploeg: "Ik hoop van harte dat ze volgend seizoen nog in 1A spelen"

Ewoud Pletinckx werd deze zomer weg geplukt bij Zulte Waregem door OHL en keert dit weekend terug naar daar.

Ewoud Pletinckx (21) ging voor slechts 750.000 euro van Zulte Waregem naar OHL. Bij Zulte Waregem debuteerde hij op zijn achttiende en werd een jaar later ook aanvoerder. Maar hij er verloor vorig jaar zijn basisplaats en aanvoerdersband. OHL was er snel bij want Pletinckx speelt ook bij de beloften van de Rode Duivels.

Er zitten dan ook wekelijks scouts in de tribune bij OHL om Pletinckx te scouten. Coach Marc Brys is dan ook tevreden over Pletinckx, die al tien keer in de basis startte dit seizoen. “Hij is intelligent en verbaal sterk. Hij speelde toch al een honderdtal wedstrijden in 1A, en hij werd een sterkhouder in de nationale beloften. Ewoud is een potentiële topper”, zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

Pletinckx keert nu dus voor het eerst terug naar Zulte Waregem en ziet ook met lede ogen aan hoe het troosteloos laatste staat. “Ik hoop van harte dat mijn vroegere club zich redt en volgend seizoen nog in 1A speelt. Zij creëren misschien weinig kansen, maar spelen goed en met veel intensiteit. Het tij zal voor hen wel een keer ten goede keren”. Pletinckx ging dit seizoen ook al naar een wedstrijd kijken van zijn ex-club.