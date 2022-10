Kleedkamer staat nog altijd achter Mazzu: "We hebben alle middelen om resultaten te boeken"

Hoe zwaar gaat Felice Mazzu afgerekend worden op de tegenvallende resultaten van Anderlecht? Het bestuur sprak onlangs nog zijn steun uit en ook de spelersgroep staat nog achter hem. Maar de slechte periode blijft ook duren.

Na de match wou Fabio Silva alvast benadrukken dat de kleedkamer nog altijd gelooft in een kentering, met deze coach. "Natuurlijk staat de groep nog achter de coach”, zei hij. “We moeten samen blijven als één groep en hebben alle middelen om resultaten te boeken. Wat er moet veranderen? Niks. We moeten gewoon hard blijven werken."

Ook Hannes Delcroix bevestigde dat. "Hij zegt niet veel over wat er rondom hem gebeurt, dus ik ga dat ook niet doen. Vandaag heeft hij alleszins gezegd dat we goed gespeeld hebben. We zijn één groep, de spelers en de staf, en iedereen steunt elkaar."