Standard heeft goed nieuws voor Waalse clash met Charleroi: "Hij is een belangrijke speler"

Zondag is er in de vooravond een pittig duel tussen Charleroi en Standard. De Rouches hebben het nodige goede nieuws te melden.

Ronny Deila heeft heel wat spelers die terugkeren uit blessure voor de trip naar Het Zwarte Land. Ook Laifis en Calut zijn er opnieuw bij.

Recuperatie

Ngoy en Emond zijn nog out, maar vele anderen komen dus terug. "Laifis is fit, w ehebben met hem gepraat over hoe hij zich voelt. Een fantastisch nieuwtje is dat", aldus coach Deila.

"En we recupereren Balikwisha na schorsing. Hij was altijd goed en weet wat hij moet doen met een bal. Bijhouden, vragen en verdelen. Als zijn statistieken blijven volgen, dan wordt het een echte topspeler."