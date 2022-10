Duivels zondag als reekshoofd in loting voor EK

Zondag wordt in het Duitse Frankfurt geloot voor de kwalificatiegroepen van het EK in 2024.

De Rode Duivels gaan zondag als reekshoofd de loting voor het EK 2024 in. Dat zegt veel, maar ook niet alles, want Engeland en Frankrijk zitten in pot 2 en zijn dus mogelijke tegenstanders.

In totaal worden er tien poules geloot. Het gaat om zeven groepen van vijf landen en drie van zes landen. De deelnemers aan de finaleronde van de Nations League komen automatisch in een poule van vijf terecht.

De eerste wedstrijden in de kwalificatie voor het EK worden in maart 2023 afgewerkt. De top twee is automatisch geplaatst, de beste derdes spelen nog play-offs.