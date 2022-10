Fans Anderlecht zullen zondag duidelijk signaal geven: "Wij willen een realistischer spelsysteem en een duidelijkere visie op transfergebied"

Het is onrustig bij de supporters van Anderlecht na de slechte resultaten. Voor de verplaatsing naar KV Mechelen hebben ze acties gepland. Zo zal het uitvak de eerste 12 minuten leeg blijven, een verwijzing naar het belang van de 12de man.

"Op zondag 09/10/2021 hebben de Fanboard en de Ultras groepen de keuze gemaakt om een boycot in te leggen voor de verplaatsing in Mechelen", klinkt het in een statement van de Fan Board en de Ultra's. "We zullen de eerste 12 minuten niet aanwezig zijn in het uitvak als wijze van protest naar aanleiding van de huidige stand van zaken. De 12 minuut is een symbolische verwijzing naar ons, supporters, die wel degelijk de slogan “WE ARE ANDERLECHT“ mogen scanderen en enkel wij die het logo eren en met trots dragen."

"Wij zijn Anderlecht, omdat we ook veel of bijna al onze vrije tijd investeren om onze club te steunen en we het gevoel hebben dat we niet evenveel return krijgen daarvoor. We vragen aan de sportieve staf een realistisch spelsysteem te brengen waar iedere speler meer tot zijn recht zal komen en dat de spelers op hun beste plaats uitgespeeld zullen worden. We beseffen ook dat met de huidige financiële middelen niet alles haalbaar is, maar de wil om te winnen MOET er wel degelijk zijn!"

"We willen hiermee ook zeker ook de spelers mee bewust maken dat ze meer beleving, meer inzet, passie en gedrevenheid MOETEN brengen, de trots om in het truitje van onze geliefde club is bij sommige ver te zoeken."

"We vragen dan ook aan het bestuur, na twee recentelijke open brieven, ons niet meer te paaien met te zeggen dat we gaan meestrijden voor het kampioenschap terwijl we de kern niet kunnen samenstellen daarvoor. Daarbij is optie van het huren van spelers ook niet echt toekomstgericht, we wensen dan ook op dat gebied een duidelijkere visie. Wij willen enkel spelers zien die WILLEN winnen, spelers die het aankunnen om ons DNA te vertegenwoordigen!"

"Wij, supporters willen hier op bovenstaande onze bezorgdheid overbrengen op de instabiliteit van onze geliefde club."