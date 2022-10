Koffi moet passen voor Waalse derby, Patron waarschijnlijk tussen de palen tegen Standard

Koffi moet passen voor de Waalse derby tegen Standard.

Edward Still maakte de selectie bekend waarmee hij het zal opnemen tegen Standard. De opvallende afwezige bij Charleroi is toch wel doelman Hervé Koffi. Still laat de doelman van de Zebra's die dit seizoen al acht van de tien wedstrijden keepte nogeen weekje rusten.

De kans is groot dat we net als vorige week op het veld van Anderlecht opnieuw Pierre Patron tussen de palen zien staan bij Charleroi. Dit seizoen speelde hij twee wedstrijden, namelijk thuis tegen KAA Gent en op Anderlecht. Opvallend genoeg incasseerde hij zelf maar één doelpunt over die twee duels en kon Charleroi beide wedstrijden met hem tussen de palen winnen.