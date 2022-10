Sanusi legt uit waarom hij - ondanks interesse van 1A-clubs - toch voor drie extra jaar Beerschot koos

Ryan Sanusi was eind vorig seizoen einde contract en had interesse van wat 1A-clubs, maar koos er toch voor zijn contract bij Beerschot met drie seizoenen te verlengen. De kapitein van het Kiel legt uit waarom.

"Ten eerste voelt deze club als mijn tweede thuis. Ik heb hier als jeugdspeler alles geleerd en voel me enorm verbonden met Beerschot", vertelt hij in GvA. "Het familiale aspect speelde ook een grote rol. Eupen was bijvoorbeeld erg concreet, maar ik wilde niet dat mijn familie naar de andere kant van België moest verhuizen omdat ik zo graag in eerste klasse wilde voetballen."

Maar ook het vertrouwen dat Beerschot in hem had, was een belangrijke drijfveer. "Beerschot gaf me een mooi voorstel voor drie jaar. Ik ga daar niet flauw over doen: ook dat speelt mee. Ik ben intussen 30 jaar en wilde graag wat zekerheid op lange termijn. Het aanbod van Beerschot getuigde van veel respect."

"Tot slot speelden ook de supporters een grote rol. Bij hoeveel clubs in België kan je voor zo'n trouw en fanatiek publiek spelen? In de thuiswedstrijden komen bovendien ook veel familieleden en vrienden van mij kijken. Het enige dat Beerschot mij niet kon bieden was 1A-voetbal. Alle andere elementen waren in het voordeel van Beerschot. Ik ben er overigens van overtuigd dat ik met deze club op termijn opnieuw in 1A zal spelen."