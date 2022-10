AA Gent-fan stelt vragen bij aantal Zweden in stadion: Communicatiemanager geeft antwoord

Donderdag werd een supportersvlag van AA Gent door Zweedse fans gestolen. Er werd geprobeerd die in brand te steken, maar dat lukt niet door het materiaal.

Het waren opvallende beelden, donderdag in de Ghelamco Arena. Zweedse supporters konden een vlag stelen van de thuisploeg.

Een fan van AA Gent stelde zich vragen bij het aantal Zweden in de Ghelamco Arena. “Tom, ik vraag me echt af: hoe konden al die Zweden het stadion binnen?”, klonk het op Twitter. “Het was vooraf geweten was wat voor grut er uit Zweden hierheen zou komen he. Het leek er echt op dat de ordediensten hierop niet waren voorbereid. En ja, ook de bezoekende club faalt hier grandioos.”

“Ticket of geen ticket, de Zweden beloofden massaal af te zakken naar Gent en deden dat ook”, zegt communicatiemanager Tom Vandenbulcke van AA Gent.

“Politie en veiligheidsdiensten hebben dan de optie gekozen om hen collectief op te vangen in het stadion, eerder dan verspreid errond. Uiteraard om zo weinig mogelijk incidenten te hebben.”