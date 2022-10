Braga-killer kwam bij Union SG via... clubicoon van RSC Anderlecht

Gustaf Nilsson viel donderdag in de 83ste minuut in, maar met twee doelpunten bezorgde hij Union SG alsnog de overwinning.

Door een blessure was de start van Nilsson bij Union SG bijzonder moeilijk. Donderdag trok hij zijn club met twee goals alvast over de streep.

Een transfer die ook een beetje RSC Anderlecht gekleurd is, want Nilsson ging bij Pär Zetterberg langs om te weten of Union SG een goede keuze zou zijn.

“Na anderhalf jaar goed te hebben gespeeld in de Duitse derde klasse, waren er heel wat tweedeklassers geïnteresseerd, zoals bijvoorbeeld Hamburg”, zegt Zetterberg aan La Capitale.

“Maar er was dus ook Union SG. Hij belde mij om mijn mening over de club te vragen en ik vertelde hem dat ik een goed beeld had van Union. Ze groeiden enorm de laatste jaren en het was een geweldige kans voor hem.”