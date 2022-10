KVM-trainer Buijs baalt: "We verliezen door enkele individuele keuzes die niet goed waren"

Danny Buijs had er tijdens de persconferentie van de coaches bijna genoeg van. Quasi alle vragen waren voor Felice Mazzu. "Ik ga hier zo geen halfuur blijven zitten hé. Jullie willen een één-op-één-interview", zei hij. Maar hij gaf wel nog zijn analyse.

KVM speelde een heel goeie eerste helft en had ook meer moeten scoren. "Ik zit hier met een dubbel gevoel. Ik heb veel goede dingen gezien, maar door individuele fouten laten we de wedstrijd uit handen glippen. We voetballen goed en gaan met een mooie 1-0 de rust in. Maar dan zijn er twee cruciale momenten waarop we doelpunten tegen krijgen. Meteen na de rust en net nadat Hairemans tegen de paal mikte", zuchtte hij.

Buijs zag inefficiëntie in de twee rechthoeken. "Door enkele persoonlijke keuzes die niet goed waren, verliezen we de wedstrijd. Want vergeet niet, Coucke pakte twee keer de bal van een doorgebroken speler. Maar je moet als speler altijd blijven geloven dat je doelman de bal zal pakken en gaan voor de rebound. De details waren vandaag ook niet in ons voordeel. Iedereen baalt van deze nederlaag.”