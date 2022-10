Sterke man van UEFA wil voor een derde termijn gaan als voorzitter

De Sloveen Aleksander Ceferin is sinds september 2016 voorzitter van UEF. Hij wil volgend jaar voor een derde ambtsperiode van vier jaar gaan. Dit kondigde hij zelf aan.

Cefererin was voordien voorzitter van de Sloveense voetbalbond en heeft laten zien dat hij over het nodige haar op de tanden beschikt. Er zijn een aantal dossiers waarin hij zich stevig heeft verzet. Bijvoorbeeld de Super League.

Het spelen van een WK op de twee jaar. Een voorstel van zijn tegenhanger bij FIFA, Gianni Infantino, werd door hem direct naar de prullenbak gewezen. Logisch natuurlijk want dit zou in conflict komen het het EK dat door UEFA zelf wordt georganiseerd.

Tot slot is er nog de Financial Fair Play. Eén van zijn verwezenlijkingen van de afgelopen. Hierdoor mogen (in principe) clubs niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Al is dit systeem zeker niet waterdicht.