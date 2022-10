Stroeykens, de reddende engel van Felice Mazzu: "Er valt een grote last van mijn schouders, niet te verwoorden"

Anderlecht leek rijp voor de slacht na die eerste helft in Mechelen. Maar toen bracht Felice Mazzu met Mario Stroeykens een extra aanvaller in en schakelde hij over naar een 4-4-2. En dat loonde... Vooral voor Stroeykens.

22 optredens had Stroeykens al gemaakt bij de A-ploeg, maar er stond nog geen goal of assist achter zijn naam. Daar bracht hij tegen KV Mechelen verandering in. Hij stond nog geen minuut op het veld of hij had er al eentje binnengeschoten. En zijn tweede zorgde voor de verlossing. "Er valt echt een last van mijn schouders", knikte hij achteraf.

"Weet je, ik ben er al een paar weken mee bezig. Dat ik die eerste goal eindelijk eens moest scoren. Ik sprak er deze week nog over met Guillaume (Gillet, assistent van Mazzu, nvdr.) en nu lukt het me dan toch. En niet één, maar twee. Ik kan niet onder woorden brengen hoe ik me nu voel", aldus de 18-jarige spits.

Hij kreeg de voorkeur op Esposito en Raman. Nochtans had hij vrijdag al een uur met de Futures gespeeld tegen Virton. "Ja, maar dat matchritme heb ik nodig. Ik zie een match met de beloften ook niet als een degradatie. Ik speel graag en ik wil dat evengoed in 1B doen. Het brengt op, dat zie je vandaag ook."

Mogelijk heeft hij zelfs het vel van zijn coach gered. "Het waren moeilijke weken voor iedereen en het is nooit een makkelijke wedstrijd op Mechelen. Ik had niet verwacht om in te vallen en twee goals te scoren. De coach legt de nadruk om altijd zo snel mogelijk in de zestien te zijn en dat heeft vandaag twee doelpunten opgeleverd."